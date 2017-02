Accident cu şase victime la Oituz

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă al Crucii Roşii Bacău a intervenit cu promptitudine la salvarea a şase persoane, rănite în urma producerii unui accident rutier. Vineri dimineaţă, în jurul orei 10.00, la ieşirea din localitatea Poiana Sărată, comuna Oituz, judeţul Bacău, un autoturism a intrat pe sensul opus de mers şi a lovit frontal un microbuz care circula regulamentar. În urma coliziunii, microbuzul s-a izbit de un copac. 1 of 4 Accidentul s-a produs chiar în faţa ambulanţei de la Crucea Roşie, iar echipajul format din asistent medical şi ambulanţier a acordat primul ajutor tuturor victimelor, fiind primul echipaj de intervenţie aflat la faţa locului. În total, şase persoane au fost afectate, suferind diferite traumatisme”, declară Raluca Diaconu, purtător de cuvânt la Crucea Roşie Bacău Aceasta spune că o persoană care a suferit un traumatism cranio-cerebral şi a fost rănită la nivelul membrelor inferioare a fost transportat de ambulanţa Crucii Roşii aproximativ 20 de kilometri până la punctul de întâlnire cu echipajul SMURD, căruia i-a fost predat pacientul. La faţa locului s-a prezentat un echipaj de pompieri şi un altul de poliţie, pentru a stabili în ce condiţii s-a produs accidentul. 44 SHARES Share Tweet

