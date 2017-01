Evenimentul rutier s-a produs luni dimineaţă, în jurul orei 10.00, pe DN-11, în afara localităţii Măgura. Potrivit poliţiştilor, care au făcut primele cercetări la faţa locului, un şofer de 50 de ani, din Oneşti, n-ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum, respectiv în curbă, şi a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un băcăuan de 57 de ani. În urma impactului, patru pasageri din cele două maşini au fost răniţi şi au ajuns la spital, însă doar o singură persoană a rămas internată pentru a primi îngrijiri medicale. Cei doi şoferi au fost testaţi cu etilotestul şi nu consumaseră alcool înainte de a porni la drum, în continuare fiind derulată o anchetă pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. 85 SHARES Share Tweet

