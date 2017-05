Top Story Accident cu doi răniţi la Sascut de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier, produs în această după-amiază, pe DN-2, la Sascut. Un bărbat de 41 de ani, din Adjud, se pare pe fondul oboselii în conducere ar fi adormit la volan şi a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 33 de ani, din Sascut. În urma impactului, şoferul de 33 de ani şi pasagera din maşina sa, o tânără de 30 de ani, au fost răniţi şi au fost transportaţi cu ambulanţele la spitalul din Adjud, pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testaţi cu etilotestul şi nu consumaseră alcool, poliţiştii efectuând în continuare cercetări pentru vătămare corporală din culpă. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.