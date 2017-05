Cronica rutiera Accident cu cinci mașini pe Blvd Alexandru cel Bun de Comunicat de presa -

La data de 10 mai a.c., în jurul orei 11.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier, pe raza localităţii. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 29 ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Aleea Vişinului, ajuns la intersecţia cu strada Bulevardul Alexandru cel Bun, nu a respectat semnificaţia indicatorului „Cedează trecerea" acroşând un autoturism condus regulamentar de o localnică de 33 ani, care a fost proiectat într-un alt autoturism condus regulamentar de un bărbat de 36 de ani, din judeţul Suceava, iar acesta la rândul său a fost proiectat în alte două autovehicule parcate. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor cinci autoturisme şi vătămarea corporală a conducătorului auto de 36 de ani, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat şi li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.