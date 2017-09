Evenimentul rutier s-a petrecut pe un drum judeţean din satul Frumoasa, comuna Balcani. Potrivit poliţiştilor, un tânăr de 25 de ani, din Helegiu, în timp ce conducea un autoturism, ar fi încercat să evite un bărbat de 66 de ani, care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a drumului, prin loc nepermis. În urma acestei manevre, şoferul a pierdut controlul maşinii, a intrat în derapaj şi tot nu a putut evita pietonul, pe care l-a acroşat. Poliţiştii au făcut cercetări şi i-au testat pe cei doi cu etilotestul, rezultatul fiind negativ pentru conducătorul auto şi de 1 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru pieton. Victima a fost transportată la spital. 0 SHARES Share Tweet loading...

