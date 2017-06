Accent pe tradiții și cultură la Școala „Domnița Maria”, în Săptămâna „Școala altfel”

Ultima etapă din acest an a Programului „Șoala altfel” derulat la Școala Gimnazială Domnița Maria” din Bacău a cuprins o paletă de acțiuni pentru toți cei circa 500 de elevi, câte trei tematici în fiecare zi pentru fiecare clasă, dar cu accent pe tradiții și cultură.

„În această etapă – spune Elena Hărătău, director adjunct al școlii – am debutat cu o excursie de două zile la Gura Humorului, în care pe traseu am retrăit poveștile lui Ion Creangă, am vizitat Cetatea Neamțului, mănăstirile și alte obiective. Elevii și-au îmbogățit cunoștințele cu noțiuni curriculare de la limba română și istorie și, cu atât mai mult, au rămas cu elemente care contribuie la formarea competenței lor. Tema generală de tradiție și spiritualitate a continuat pe parcursul întregii săptămâni, sub diverse forme de activitate”.

Nu au lipsit nici competițiile sportive, nici activitățile pentru un mediu sănătos, cu caracter de educație pentru sănătate și concursurile școlare pentru formarea de priceperi și deprinderi. Cu foarte mare plăcere au vizitat elevii și Baza Aeriană 95 din Bacău, dar și Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău, Direcția de Evidența Populației Bacău, Biblioteca Județeană sau Observatorul Astronomic, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” sau baza Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. Iar de Ziua Eroilor au depus coroane de flori la monumentele din Bacău.

„Activitățile – a precizat Elena Hărătău – au fost organizate pe nivele diferite – la preșcolari, la nivel primar sau gimnazial, astfel încât obiectivele și competențele care se urmăresc a fi formate să fie pe niveluri de vârstă și particularități individuale. Și părinții ne-au fost parteneri de nădejde, dar și instituțiile locale”.

