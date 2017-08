Sport Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu”, rezultate de excepție în Bulgaria de Florin Stefanescu -

Grupele 2005 și 2006 ale Academiei FC Bacău „Cristian Ciocoiu", însoțite chiar de fostul mare jucător al Bacăului, au participat în perioada 24-28 august la un important turneu destinat juniorilor, „Junior's Cup 2017", competiție organizată la Albena (Bulgaria). La această întrecere, ajunsă la editia a IV-a, s-au reunit la start echipe din cinci țări (Bulgaria, România, Republica Moldova, Georgia și Ukraina). După confruntări cu team-uri cu renume, ambele grupe au reușit performanța de a se clasa pe podiumul de premiere: la 2006, Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu" a cucerit trofeul iar la 2005, bronzul. La categoria 2005 în grupe Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu" a învins Hermanstadt Sibiu cu 5-0, a dispus de Dorostol cu 13-0 și a pierdut în fața celor de la Miercurea Ciuc cu 2-1. În semifinale echipa băcăuană s-a înclinat în fața UTA Arad cu 2-0 și în finala mică s-a impus cu 2-0 în jocul cu Miercurea-Ciuc. Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu" 2005 a utilizat în turneul din Bulgaria următorul lot: Cadar Bryan, Anton Cătălin, Istrate Răzvan, Agapi Luca, Pruteanu Marian, Antohi Tudor, Ciubotaru Traian, Lucaci Eduard, Sumanaru Denis, Bălășel Vlăduț, Pantelei Patrick, Dinu Răzvan, Ciuchi Ștefan, Popa Albert, Mușat Mario, Ciomaga Iustin. Antrenori: Șerban Neamțu, Ioniță Florin – antrenor cu portarii. Jucătorul Lucaci Eduard a fost desemnat MVP-ul turneului. La categoria 2006, Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu" a pierdut cu 1-0 meciul cu Litex Lovech și a câștigat cu 9-0 în fața celor de la UTA și cu 8-1 jocul cu Spartak Varna. În semifinale echipa băcăuană a trecut cu 4-2 de Dinamo București, după loviturile de departajare, după timpul regulamentar de joc cele două echipe fiind la egalitate, 2-2. În finală, Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu" a dispus de Litex Lovech cu 4-0. Echipa 2006: Chisăreanu Luca, Olteanu Adrian, Lungu George, Condurachi Dan, Popescu Cosmin, Oasenegre Codrin, Oancea Ștefan, Păun Gabi, Belciu Tudor, Bacalu Bogdan, Anton Lucian, Păduraru David, Tătaru Răzvan, Istrate Răzvan. Antrenori: Radu Ciobanu, Ioniță Florin – antrenor cu portarii. Portarul turneului a fost desemnat Chisăreanu Luca iar MVP-ul turneului, Popescu Cosmin.