În iunie, elevii lui Șerban Neamțu se vor lupta la turneul semifinal pentru accederea în finala campionatului Cresc copiii, cresc. Și cresc bine. Drept dovadă stă și calificarea în primele opt formații din țară la juniori E. Campioană județeană la acest nivel de vârstă, echipa Academiei FC Bacău „Cristian Ciocoiu” antrenată de Șerban Neamțu a câștigat și etapa zonală desfășurată la finalul săptămânii trecute, pe terenurile Bazei „MAI” din Bacău. După ce au trecut cu 3-0 de Ceahlăul Piatra Neamț grație golurilor înscrise de Anton, Olteanu și Horvat, băcăuanii s-au impus la trei goluri diferență și în ultimul meci din grupă: 4-1 cu Didi Juniori Iași, prin reușitele lui Anton, Horvat (2) și Fodor. În finală, Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu” a întâlnit câștigătoarea celeilalte grupe, Kids Tâmpa Brașov, iar disputa a fost una memorabilă. Deși conduși cu 0-2, băcăuanii au egalat prin „dubla” lui Anton, împingând finala în zona loviturilor de departajare, acolo unde penalty-urile transformate de Nicholas Horvat, Rareș Gherasim și Adrian Olteanu, dar, mai ales, intervențiile bravului portar Luca Chișăreanu au permis formației băcăuane să se impună cu scorul de 5-3. Pentru FC Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu” urmează turneul semifinal din luna iunie, câștigarea sa asigurând prezența în finala de la Buftea, în compania echipei ce se va impune în celălalt turneu semifinal al campionatului. „O primă calificare la un turneu semifinal pentru această generație și, totodată, un moment important pentru acești copii și pentru Academia FC Bacău”, a declarat antrenorul Șerban Neamțu, care a mizat pe următorul lot: Luca Chișăreanu, Rareș Gherasim, Daniele Dumitru, Nicholas Horvat, Ștefan Oancea, Adrian Olteanu, Gabriel Păun, Bogdan Bacalu, Antonel Fodor, David Păduraru, Codrin Oasenegre, Lucian Anton, Luca Întuneric, Rareș Tatomir și Tudor Belciu. În altă ordine de idei, grupa de vârstă 2005 a Academiei FC Bacău „Cristian Ciocoiu”, pregătită de Radu Ciobanu, a terminat pe locul 5 „Dolphin Cup”, de la Constanța, unde a înregistrat următoarele rezultate: 5-1 cu Zimbrul Chișinău, 1-7 cu FC Voluntari, 1-1 cu Kids Târgoviște, 8-1 cu Constar Vaslui și 6-0 cu Pro Sport Focșani. 0 SHARES Share Tweet

