Sport Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu" găzduiește turneul semifinal de Dan Sion - Campioană județeană la juniori E și câștigătoare a turneului zonal la acest nivel de vârstă, Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu" visează să dispute finala Campionatului Național U11. Ca principal argument stă valoarea lotului antrenat de Șerban Neamțu. Mai nou, șansele sunt sporite de faptul că Academia băcăuană va găzdui grupa A a turneului semifinal. Dacă o vor câștiga, Luca Chișăreanu, Nicholas Horvat, Ștefan Oancea și compania vor ajunge în finala campionatului, pe care o vor disputa la Buftea, în compania învingătoarei din grupa B a turneului semifinal de la Cluj. Turneul de la Bacău, programat în acest weekend, le reunește la start, pe lângă gazdele de la Academia FC Bacău „Cristian Ciocoiu", pe FC Dănilescu, FC Viitorul și Viitorul 2010 Buzău. Meciurile ar urma să se desfășoare la Green Club, iar FC Bacău va disputa două jocuri sâmbătă (cu FC Viitorul, de la ora 10.00 și cu FC Dănilescu, de la ora 18.00) și unul duminică: de la ora 9.00, cu Viitorul 2010 Buzău. Grupa de la Cluj, programată duminică și luni, le are în componență pe LPS Târgu-Jiu, Poli Timișoara, Luceafărul Cluj și Corona 2010.

