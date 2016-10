Acad. Alexandru Boboc si poetul Ovidiu Genaru, premiantii Centrului de Cultura “George Apostu”, pe anul 2016

Ultima zi a Simpozionului National de Estetica, Bacau 2016, a fost una de poveste, o poveste frumoasa, cum au fost, parafrazând titlul conferintei centrale a manifestarii, si controversele/dialogurile cordiale despre frumos, sustinuta, si anul acesta, de personalitati remarcante ale culturii nationale, academicieni, filosofi, profesori emeriti ai scolii românesti de estetica, scriitori, artisti plastici.

In Sala de Marmura a Centrului International de Cultura si Arta “George Apostu”, organizatorul acestei prestigioase reuniuni stiintifice, aflata la editia a XXI-a, s-a desfasurat, in prezenta unui public numeros, ceremonia de decernare a premiilor anuale ale insititutiei de cultura bacauane.

Pusa sub semnul surprizei, s-a vazut asta din culisele manifestarii, intrebarile si suspansul fiind risipite doar la ora 17.00, când Geo Popa, director general al Centrului Apostu, l-a invitat la microfon pe prof. univ. dr. Marin Aiftincai, doctor in filosofie, cercetator stiintific la Institutul de Filosofie si Psihologiei a Academiei Române, pentru a rosti Laudatio in onoarea academicianului Alexandru Boboc, cu priliejul decernarii Diplomei de Excelenta si a Premiului Centrului de Cultura “George Apostu” pentru anul 2016.

Filosof, membru titular, din 2012, al Academiei Române, stralucit reprezentant al scolii românesti de folosofie, specialist in filosofia valorilor si a culturii, semioticii si limbajului, cu o bogata activitate in cercetarea marilor gânditori moderni si contemporani, in special al celor germani, fiind, in acelasi timp, un excelent traducator al operelor lui Leibniz, Kant, Hegel, Hussrl, Nietzche, Skeler etc.

Este autorul a peste 30 de volume de folosofie, iar la alte 35 fiind coautor, la care se adauga peste 300 de articole publicate in revistele de specialitate din tara si strainatate.

In raspunsul sau, acad. Alexandru Boboc a facut o splendida evocare a dascalilor si profesorilor care i-au indrumat pasii de-a lungul vietii in cariera, dar si a scolii românesti de filosofie, cu treceri fascinante de la filosofie, la literatura, muzica, arta plastica, de care este un iremediabil indragostit.

O viata dedicata invatamântului, cercetarii, scrisului, familiei si comunitatii universitare din România.

A urmat prof. univ. dr. Vasile Spiridon, de la Universitatea “Vasile Alecsandri”, critic literar, publicist, scriitor, care a rostit un inedit Laudatio in onoarea poetului, romancierului si dramaturgului Ovidiu Genaru, cu priliejul Decernarii Diplomei de Excelenta si a Premiului Centrului de Cultura “George Apostu”, pentru anul 2016.

Ovidiu Genaru este nascut la 10 noiembrie 1934, in Bacau, a urmat Institutul de Cultura Fizica Bucuresti, apoi Institutul Pedagogic Bacau, redactor al revistei Ateneu, muzeograf la Casa Memoriala “George Bacovia”, debuteaza in 1959 cu o placheta de versuri, dupa care in Luceafarul si publica primul volum de poezii (1966), “Un sir de zile”, urmat, in cei 50 de ani de creatie de alte volume – “Nuduri”, “Patimile dupa Bacovia”, “Elegii”, “Bucolice”, “Poeme rapide”, sau mai recentele “ Orient, pardon!”, “Trandafir cu venele taiate”, culminând cu “Terapii cu ingeri”, volum lansat doar cu o seara inainte, in cadrul Simpozionului de Estetica.

Nominalizat de mai multe ori la Premiul Eminescu pentru poezie, Ovidiu Genaru a ramas un scriitor greu de incadrat in vreo grupare literara, ramânând fidel propriului crez poetic, “superb caligraf”, “senzual si galant, patetic si burlesc, instintiv si lucid, prozaic si manierist” (N. Manolescu), “Un Lord al mahalalei”, dupa cum el insusi s-a caracterizat in superbul raspuns la Laudatio, un exemplu de gândire analitica, serioasa, punctata de ironie si autoironie, asa cum il cunoastem pe Ovidiu Genaru, cel mai mare poet in viata, dupa Bacovia.

Seara s-a incheiat cu un Concert de Gala al Cvartetului “Passione”, din Bucuresti.

Alte detalii, in editia print a ziarului de luni.