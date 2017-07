– în Bacău s-au emis mai multe autorizații de taximetrie decât permite legea

– în stațiile de taxiuri parchează mai multe mașini decât locurile admise, ceea ce provoacă probleme mari transportului public de călători Un studiu efectuat de Compania Search Corporation asupra traficului din Bacău arată că orasul nostru este probabil cel mai motorizat din nord-estul țării, dat fiind că are 390 de mașini la mia de locuitori, o cifră apropiată de București. Problema este cu atât mai apăsătoare, cu cât nu are străzi de categoria I (care să permită o fluență mai mare a traficului), dar nici suficiente parcări (doar o mașină din patru are un loc de parcare stabil). De menționat și prezența în trafic a peste 850 de taxiuri (conform numărului de autorizații emise), cu peste 270 mai multe decât numărul permis de lege (4 la mia de locuitori). O problemă importantă este legată și de mobilitatea pietonilor, al căror acces pe străzile orașului este destul de dificil în multe zone. 39 de stații și 281 de locuri autorizate În conformitate cu deciziile Consiliului Local, în municipiul Bacău sunt amenajate, respectiv autorizate să funcționeze, 39 de stații de așteptare taxi, cu o capacitate de 281 de locuri. Tot în conformitate cu hotărârile Consiliului Local, tariful pe kilometru poate fi minim 35% din valoarea litrului de benzină și maxim 50% din valoarea litrului de benzină. În prezent, tariful practicat este, în general, de 1,99 lei/km. Studiul precizează însă că taxiurile pot reprezenta o amenințare în special în competiție cu transportul public, în special în contextul unui număr mare de autorizații și în contextul în care amenajarea stațiilor de taxi se face în detrimentul celor pentru transportul public de călători. Studiul arată că ar mai trebui amenajate stații de taxi, în special în punctele cheie din oraș, cum ar fi aeroportul. În acest moment, cea mai mare stație de taxi este parcarea din fața Stadionului Municipal, unde sunt 40 de locuri de staționare, urmată de stația din fața Gării, cu 20 de locuri, stația de la Decebal, cu 11 locuri, stația din parcarea din spatele Casei de Cultură, cu 10 locuri, sau cea de la Autogară, tot cu 10 locuri. Cele mai mici stații sunt la Hotelul Moldova și la Stația bus Cimitir Central, cu câte două locuri. În majoritatea dintre aceste stații, numărul taxiurilor îl depășește însă pe cel al locurilor. Acest lucru provoacă mari disfuncționalități în transportul public în comun. Autobuzele nu au cum să folosească alveolele din stații și sunt nevoite să oprească pe banda I, ceea ce îi determină și un acces dificil al călătorilor la autobuze. Soluții Rezolvarea acestor probleme se întrevede prin elaborarea primei versiuni a Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și a Strategiei integrate de dezvoltare urbană (SIDU). Cele două documente programatice se află în procedură de transparenţă decizională pe perioada aferentă obţinerii avizului de mediu, până la data de 04 08.2017. Odată aprobate, acestea dau șansa Bacăului să acceseze fonduri europene de 40,5 milioane de euro, bani care vor fi investiți în mijloace pentru creșterea mobilității în oraș. 850 de taxiuri sunt în prezent pe străzile Bacăului, conform numărului de autorizații emise, cu peste 270 mai multe decât numărul permis de lege (4 la mia de locuitori). 0 SHARES Share Tweet

