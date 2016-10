Absolventii nu s-au inghesuit la bursa locurilor de munca

Prezenti la „Bursa locurilor de munca pentru absolventi”, cu o oferta generoasa de posturi vacante, aproape 100 de angajatori din judet nu prea au avut de unde alege. La ora 9.00, momentul deschiderii evenimentului, in fata Muzeului de Istorie „Iulian Antonescu” (locul de desfasurare) se adunasera doar câteva zeci de persoane, printre care s-au aflat putini absolventi.

Participarea lor pe parcursul zilei la acest eveniment s-a dovedit la fel de modesta, ceea ce i-a dezamagit pe angajatori.

„Prezenta somerilor este destul de slaba, ne-a declarat, la ora 10.20, Vasile Zanescu, director comercial la o firma de instalatii electrice in constructii. De meseriile strict legate de domeniul nostru, s-au interesat doar doi, respectiv de posturile de electrician in constructii si muncitor necalificat.

In schimb, pe cel de asistent manager sunt patru fete care ar vrea sa lucreze. Din ce am vazut pâna acum, nu mi-au facut impresia ca sunt bine pregatiti.” Vizavi de aceasta impresie, un barbat in vârsta de 55 ani (care a dorit sa ramâna in anonimat), electrician in constructii montaj, prezent si el la bursa, ne-a spus: „Nu este tineret calificat. Cei care au o meserie si sunt bazati pe pregatirea lor profesionala nu stau la noi pe un salariu de 1.000 sau 1.200 lei.

Au plecat in afara, unde câstiga mai mult.” Potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bacau, pâna la inchiderea bursei, ora 13.00, prin fata angajatorilor s-au perindat aproximativ 900 someri, dintre care 600 sunt absolventi ai promotiei 2016 (peste 1.000 sunt in evidenta AJOFM). Practic, au fost mai putini someri decât numarul locurilor de munca.

Cei 95 de agenti economici prezenti au pus la bataie 1.050 posturi si au selectat, in vederea angajarii, 355 someri.

„Angajatorii din judet au manifestat disponibilitate pentru organizarea in bune conditii a acestei activitati de mediere a muncii. Noi vom continua sa-i sprijinim pe absolventi prin servicii de informare, consiliere si mediere a muncii, includerea lor in programe de formare profesionala si subventionarea angajatorilor care ii incadreaza”, ne-a spus Octavian Ticau, directorul AJOFM Bacau.