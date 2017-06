Multimedia Absolvent de facultate la 72 de ani de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 1 of 9 Pictorul naiv băcăuan Ioan Măric a absolvit, la 72 de ani, Facultatea de Pedagogia Artelor a Universității de Artă “George Enescu” din Iași. Ioan Măric a decis, în 2014, la 69 de ani, să dea examen de admitere la facultate. A fost declarat admis cu media 9,69. „Am vrut să-mi arăt că pot, am vrut să arăt elevilor mei, tinerilor în general, că poți și trebuie să înveți toată viața”, spunea el la momentul examenului. Ioan Măric spune că a intrat la facultate la îndemnul Lăcrămioarei Stratulat, directorul Palatului Culturii din Iași, fost director al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău. Desteptarea.ro l-a întrebat pe Ioan Măric ce va face în continuare. Răspunsul a fost simplu: „Cred ca masteratul”. Membru a numeroase asociații și organizații neguvernamentale (Academia Artelor Tradiționale din România, A.C.A.R. – Strasbsourg, Asociația Creatorilor Populari din România, Fundația Artiștilor Plastici Naivi Vintilă – Arplana, La maison culturelle belgo – roumaine A.S.B.L. etc.), Ioan Maric a avut, de-a lungul anilor, peste 130 de expoziții personale, lucrările lui fiind expuse în marile galerii de artă de pe cinci continente. Este nominalizat și câștigător al Premiului DEȘTEPTAREA. FOTO: Neculai Botezatu, Otilia Bălinişteanu 133 SHARES Share Tweet

