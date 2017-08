La fel ca și la celelalte două probe scrise, respectiv Limba și literatura română, Matematică sau Istorie, organizate în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, și la ultima probă scrisă, cea la alegere în funcție de profil și de specializarea terminate, unii dintre cei înscriși au decis să absenteze. „Din numărul total de candidați înscriși la această probă, respectiv 617, nu s-au prezentat 131. Nu a fost însă niciun eliminat.”

Prof. Doina Marinov, inspector școlar IȘJ Bacău La această probă, candidații au avut de ales între Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – pentru profilul real, și Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie sau Sociologie – pentru profilul uman. De astăzi, încep probele orale, respectiv evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (25-28 august), evaluarea competenţelor digitale

(29-30 august) și evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (30-31 august). Pe 1 septembrie se afişează primele rezultate (până la ora 16.00) şi se depun contestaţiile (între orele 16.00 – 20.00), iar pe 6 septembrie se vor afișa rezultatele finale. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.