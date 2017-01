În ultima zi de mercato, lotul Științei a fost completat cu croata Lorena Sipic. Adusă cu scopul de a suplini golul lăsat de bulgăroaica Zarkova, centrul din Croația are 26 de ani (e născută pe 11 noiembrie 1990, la Split), măsoară 1,89 metri și a mai jucat, pe lângă echipa din orașul natal, la grupările din Franța Evreux și Quimper. „Aveam mare nevoie de încă o jucătoare pentru postul de centru”, a explicat antrenorul băcăuan Florin Grapă. După toate probabilitățile, Sipic va debuta sub culorile Științei la meciul de acasă cu CSU Galați. 0 SHARES Share Tweet

