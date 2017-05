Top Story A treia zi de proteste „spontane” la Finanțe de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri, 17 mai, a fost a treia zi în care salariații Administrației Județene Bacău a Finanțelor Publice (AJFP) au protestat prin închiderea ghișeelor și a birourilor timp de circa o oră și jumătate. Ca și în primele două zile ale săptămânii, ei au ieșit în fața instituției și au afișat pe geamurile de la intrare mesajul „Grevă spontană”. Totuși, la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău s-a lucrat neîntrerupt cu publicul. Finanțiștii protestează împotriva proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, care continuă să producă mari nemulțumiri în rândul angajaților din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor Publice. Salariații din Bacău spun că sunt nemulțumiți de grila de salarizare, de diferențele din grila aparatului teritorial și grila aparatului central, de 35%. „Noi – ne declara, marți, liderul sindicatului din instituția băcăuană, Iulian Cerbu – am solicitat să fim plătiți după grila aparatului central. Și coeficienții de salarizare de la noi, de 1,96, până la ceva peste 2% la conducerea instituției, sunt foarte mici, ca și cum noi am fi corigenții clasei. Și noi, însă, cei din teritoriu suntem salariați model, care ar trebui să fim plătiți ca un corp de elită pentru ceea ce aducem bugetului de stat”. Miercuri, protestatarii au afișat pe ușa instituției trei exemple concrete în acest sens. „Mai bine BIBLIOTECAR (coeficient 2,13) decât executor (coeficient 1,96). Mai bine SUFLEOR (coeficient 2,74) decât controlor (coeficient 1,96). Mai bine REGISTRATOR (coeficient 2,74) decât finanțist (coeficient 1,96)” – sunau exemplele. Tot miercuri, de la ora 14,00, reprezentanții salariaților, împreună cu liderii Sindicatului Sed Lex, urmau să intre la discuții cu ministrul Finanțelor pe tema proiectului legii salarizării unice. 0 SHARES Share Tweet

