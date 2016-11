1 of 8

Miercuri seara, angajatii Directiei Servicii Publice au amplasat in Piata Tricolorului bradul care va infrumuseta orasul de sarbatori. Acesta are 18 metri inaltime si a fost adus de la Ocolul Silvic Asau. Bradul va fi aprins in ajun de Mos Nicolae.