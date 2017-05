Actualitate A scăzut numărul donatorilor de sânge * Centrul de Transfuzii Bacău are program normal vineri, 2 iunie de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ultima perioadă, tot mai multe buletine de știri ale canalelor naționale de televiziune au prezentat situația nu tocmai îmbucurătoare în care se află Centrele de Transfuzii din țară, situație creată din cauza scăderii numărului de donatori. Cu aceiași problemă se confruntă și Centrul de Transfuzii din Bacău. „Acest lucru se întâmplă în fiecare an în această perioadă”, ne-a declarat dr. Adriana Ghindă, directoarea Centrului de Transfuzii Bacău care a precizat că din luna mai și până în septembrie numărul donatorilor scade pentru că o parte dintre aceștia, pe perioada verii au alte preocupări. Dacă studenții trec prin perioade de examene după care urmează vacanța, donatorii care provin din mediul rural au mult de muncă la câmp iar donatorii activi au concedii. În aceste condiții impactul este major pentru că lunile de vară sunt cu cerere mare de sânge având în vedere că în această perioadă numărul accidentelor rutiere este în creștere iar mulți pacienți își programează pe perioada concediilor efectuarea unor intervenții chirurgicale care nu sunt urgente. „Vara crește numărul donatorilor și crește cererea. Dacă în Centrul Bacău o zi bună înseamnă între 40 și 50 de donatori, în momentul actual avem o scădere undeva la 25-35, dar ne așteptăm în perioada de vârf să avem în jur de 20”, a mai spus dr. Adriana Ghindă care a specificat că în momentul de față nu poate onora în întregime comenzile exemplificând că în cazul unei cereri de 10 pungi de sânge, Centrul de Transfuzii Bacău poate trimite 8. „Și noi trebuie să avem permanent un stoc, mai ales că Bacăul are aeroport și oricând poate apărea o urgență. Stocul este mic, dar trebuie să-l avem pentru urgențele imediate”, a completat șefa centrului băcăuan. În acest context și având în vedere că urmează o minivacanță care poate aduce noi situații critice, personalul Centrului de Transfuzii Bacău a decis ca ziua de 2 iunie să fie lucrătoare, cu program normal, chiar dacă ar fi putut să aibă zi liberă. „Este decizia întregului colectiv, pentru că suntem conștienți de faptul că este o perioadă destul de lungă de vacanță și s-ar putea să avem nevoie de sânge. Șângele trebuie recoltat, analizat și prelucrat ca să-l putem da în transfuzie”, a menționat dr. Adriana Ghindă care a transmis o rugăminte celor care vor să doneze, să vină vineri, 2 iunie, între orele 7.30 și 13.00 la Centrul de Transfuzii Bacău. Reamintim că, la fiecare donare de sânge, donatorii au și anumite beneficii: scutire de la serviciu pentru ziua în care donează, 7 bonuri valorice de 9,57 lei fiecare, facilități în transportul public, respectiv gratuitate pentru o jumătate din abonamentul pe o linie, în luna următoare donării (în Bacău, abonament subvenționat 50 la sută de Consiliul Local, dintr-un tarif de 40 de lei. Restul de 20 lei sunt suportați de donator, n.r.). În cazul pacienților fideli, aceștia pot beneficia anual de un set de analize complete gratuite, iar după fiecare recoltare de sânge, donatorii pot solicita setul de analize de control, care se fac obligatoriu la fiecare donare, respectiv HIV, VDRL, hepatite. 0 SHARES Share Tweet

