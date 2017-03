Actualitate A scăzut infracţionalitatea în Valea Seacă - un rol important în comunitate îl au jandarmii care patrulează prin comună, de când au deschis un punct de lucru în centrul localităţii de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Localnicii din comuna Valea Seacă dorm mai liniştiţi noaptea. De aproape un an de zile, furturile au scăzut considerabil în zonă. Un rol important în statistici îl au şi jandarmii din zonă care patrulează prin comună descurajându-i de hoţi, dar se pare că această stare de acalmie se datorează în mare parte migraţiei tinerilor romi în străinătate. O spun chiar reprezentanţii administraţiei locale, care susţin că infracţionalitatea a scăzut considerabil. “Dacă în anul 2015 s-au înregistrat la nivel de comună 23 de furturi din locuinţe, anul trecut nu au fost decât cinci furturi. Ce-i drept, forţele de ordine sunt în permanenţă pe străzi. Partea bună este că şi la poliţie s-a completat echipa, iar de când există în comună un punct permanent al jandarmeriei, a crescut gradul de siguranţă în comună”, declară Ion Lepşa, viceprimarul comunei Valea Seacă. Localnicii spun că este linişte în sat de când a plecat “elita” în străinătate. Oamenii locului trăiesc din agricultură, viticultură, din comerţ, morărit sau prestări serviciii. Autorităţile spun că fac tot posibilul să atragă investitori în zonă, pentru dezoltarea comunei. Potenţialii agenţi economici sunt avantajaţi de faptul că drumul naţional DN2 (E85) precum şi drumul judeţean DJ 119D traversează comuna. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.