Actualitate A revenit apa caldă! de Ramona Ionescu - Apa caldă a revenit la robinetele băcăuanilor, după mai bine de trei săptămâni în care consumatorii Thermoenergy au fost lipsiți de dușurile zilnice. După mai multe încercări de a reporni instalațiile și după tot atâtea avarii produse în rețeaua primară de furnizare a agentului termic, băcăuanii pot face duș în weekend. Reluarea furnizării i-a luat prin surprindere pe mulți dintre consumatorii Thermoenergy, în condițiile în care aceștia s-au obișnuit cu lipsa apei calde, încât au uitat să verifice robineții. Băcăuanii care locuiesc în zona de sud a orașului spun că apa caldă a ajuns de această dată la parametri normali de temperatură.

