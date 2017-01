Actualitate A reînceput capturarea maidanezilor de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După o perioadă în care la Serviciul de gestionare a câinilor comunitari au lipsit hingherii, între timp, s-a reușit angajarea de personal, iar acțiunile de capturare s-au înmulțit. Primenire de personal la Serviciul de gestionare a câinilor, acolo unde, datorită noilor reguli impuse de directorul Dinu Păncescu, mai multe persoane și-au dat demisia, lăsând un gol important exact la unul dintre compartimentele importante, respectiv la capturare. Doi dintre cei trei hingheri care au lucrat până în toamna anului trecut au demisionat, activitatea fiind mai mult decât dificilă până s-a reușit contractarea altor înlocuitori. ”În acest moment am patru oameni la capturare, iar progresul este bun față de anul trecut. Facem săptămânal capturări cu pistolul cu tranchilizant. Capturările au crescut cu 40 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca și exemplu, în decembrie am prins 113 câini, comparativ cu 83 în 2015”, explica directorul Dinu Păncescu. Și condițiile în care sunt ținute patrupedele în adăpost sunt mai bune, numeroase investiții fiind făcute în ultima parte a lui 2016. În acest an, administrația va investi în realizarea unei clinici mobile, în fapt un container dotat cu bloc operator care va purtat în fiecare cartier. Proprietarii de câini de rasă comună sunt obligați prin lege să-i sterilizeze, lucru care nu se întâmplă în prezent. Din acest motiv, acțiunea care va începe anul acesta se va face cu sprijinul poliției. Odată cu înființarea Societății de servicii publice și acest serviciu va trece în subordinea noii firme a primăriei, ceea ce înseamnă că va putea oferi salarii mai mari celor care lucrează ca hingheri, dar și îngrijitorilor. În prezent, salariile lor nu depășesc 1000 de lei. În plus, alte venituri se vor putea obține din serviciile de capturare prestate către firme private sau chiar alte unități administrativ-teritoriale. 260 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.