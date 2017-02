La data de 13 februarie a.c.,poliţiştii au fost sesizaţi de către dispeceratul unei firme de pază din Bacău, cu privire la faptul că o persoană necunoscută a sustras bunuri dintr-o cameră de hotel de pe strada Calea Mărășești din Bacău. În urma activităţilor specifice desfășurate, a fost identificat un bărbat de 65 ani, din comuna Sascut, bănuit de comiterea faptei. În fapt, bărbatul de 65 ani s-ar fi cazat la hotelul în cauză pentru câteva zile, iar la data de 13 februarie a.c. ar fi sustras bunuri și ar fi părăsit locația fără a achita contravaloarea serviciilor, prejudiciul fiind de 600 lei. În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt și abuz de încredere prin fraudarea creditorului. 17 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.