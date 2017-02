S-a considerat un fatalist, dar și un om pe care șansele vieții nu l-au ocolit, pentru că nici el nu le-a lasat sa treacă. A păcălit de multe ori boala și s-a întărit iubind natura, încercând să Ie înțeleagă misterele, călăuzind generații de studenți în spiritual cunoașterii. Ochii sfredelitori, îmblânziți de zâmbtetul deschis și sincer, ascuns și el de mustața albită și stufoasă, vor rămâne vii în amintirea celor care l-au cunoscut. Era curios nea Țuți, dacă există și cealalaltă lume (de dincolo) și dacă și acolo se vânează. Dă-ne un semn! Mai devreme sau mai târziu ajungem toți pe plaiurile vânătorii. – Nonconformistul fatalist

– Si un ou e o viata

– Sunt un fatalist

