Economie A intrat in circulatie bancnota de plastic de 5 lire sterline de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Banca Centrala a Marii Britanii a pus in circulatie bancnota de 5 lire din polimer, prima bancnota de plastic a acestei tari. Aceasta are în locul portretului lui Elizabeth Fry pe cel al lui Winston Churchill. Au fost tiparite 440 de milioane de bancnote în valoare de peste doua miliarde de lire, care au fost distribuite mai intâi în marile orase. Bancnota are o noua generatie de caracteristici de securitate, ceea ce o face si mai greu de falsificat. Vechile bancnote cu valoarea de 5 lire sterline vor fi retrase treptat pâna pe 5 mai 2017, dupa care acestea vor înceta sa mai fie mijloc legal de plata si vor fi schimbate numai in banci. In vara anului viitor va aparea bancnota de 10 lire de plastic, iar în 2020 va fi schimbata cea de 20 de lire. 38 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.