Onești A început să "scârțâie" prietenia dintre Primăria Onești și Compania Regională de Apă de Desteptarea Marea dorință a oneștenilor ca municipiul de pe Trotuș să devină membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADIB) și din această postură să fie "clientul" nou al Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) începe să se estompeze. Acest fapt se datorează unei plângeri adresate Consiliului Local Onești de către CRAB, care susține că "prin preluarea cu titlu gratuit a bunurilor ce alcătuiesc sistemul public de alimentare cu apă și canalizare îi sunt prejudiciate grav interesele, societatea fiind în imposibilitatea de a-și recupera creanța pe care o are la debitoarea SC Apă Canal. Pentru aceste motive solicităm autorităților administrației publice locale să dispună preluarea pasivului societății SC Apă Canal de către SC Direcția Domeniului Public și Privat SA Onești, operatorul care prestează și furnizează serviciul de apă și canalizare în municipiul Onești". La această plângere a Companiei Regionale de Apă Bacău primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, a răspuns în cadrul ședinței Consiliului Local de marți 28 februarie, menționând că "prin procesul verbal încheiat cu reprezentantul legal al SC Apă Canal s-a realizat predarea – primirea bunurilor ce alcătuiesc sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare ce erau încă din anul 2002 în administrarea Consiliului Local Onești. Drepturile și obligațiile părților din contractul de furnizare apă potabilă, încheiat de CRAB cu SC Apă Canal SA Onești, în urma căruia s-au acumulat datorii de peste 4.000.000 lei îi sunt impozabile municipiului Onești, în calitatea sa de proprietar al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare". Consilierii locali oneșteni au respins cu unanimitate de voturi plângerea Companiei Regionale de Apă Bacău și, mai mult decât atât, au hotărât instituirea unei comisii de analiză și evaluare a scrisorilor de intenție privind furnizarea serviciului de apă și canalizare în municipiul Onești de către un operator regional. "Acest serviciu public nu mai poate fi operat de către SC Domeniul Public și Privat SA Onești și ne-am gândit să găsim o formulă optimă cu un operator regional, care în scrisoarea de intenție de a opera serviciul public de apă și canalizare în municipiul nostru să prezinte și un plan de investiții pentru următorii ani", a declarat primarul Nicolae Gnatiuc, avansând ca termen maxim două luni pentru primirea scrisorilor de intenție.

