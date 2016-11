A inceput ridicarea masinilor abandonate pe domeniul public

De la sfârsitul saptamânii trecute s-a reluat procedura de ridicare a masinilor abandonate pe domeniul public al municipiului Bacau. Au fost deja ridicate patru masini din diferite zone ale orasului, dar politistii locali au mai identificat alte câteva zeci.

„In acest moment, agentii locali din cadrul Biroului de Siguranta Rutiera mai au in lucru un numar de aproximativ 30 de masini, procedura de identificare fiind, in continuare, in plina desfasurare.

Politia Locala efectueaza actul de constatare, identificarea masinii, somarea proprietarului acolo unde este cazul si intocmirea documentelor premergatoare emiterii Dispozitiei de Primar”, spune Florin Podoleanu, purtator de cuvânt la Politia Locala Bacau.

Primaria are sarcina de a ridica, depozita, gestiona si valorifica aceste masini, uitate in parcari sau pe spatiul verde din jurul blocurilor.