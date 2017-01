A început degajarea zăpezii strânse de pe străzile orașului și depozitată pe terenul de lângă Sala Sporturilor. După cum “Deșteptarea” a relatat deja, terenul respectiv este proprietate privată, iar firmele care au făcut deszăpezirea au depozitat acolo fără voia proprietarului și în ciuda faptului că Primăria le-a alocat alte terenuri în acest scop. Vineri era coadă de camioane care așteptau să fie încărcate cu excavatorul, iar opera]iunea se face pe cheltuiala firmelor care au contractat deszăpezirea, Fair Play și Rad Trans, după cum a spus viceprimarul Constantin Scripăț. “Noi am pus la dispoziție terenuri, dar nu s-a respectat acest lucru. Mutarea zăpezii se face de către cele două firme, pe banii lor. Trebuie să se înțeleagă că proprietatea trebuie respectată”, a spus viceprimarul Scripăț. Reamintim că, acum câteva zile, proprietarul terenului a făcut sesizare la Primărie că proprietatea i-a fost încălcată fără voie și a cerut înlăturarea zăpezii. Lucru care a început să se întâmple, chiar dacă acțiunea este anevoioasă, întrucât munții de zăpadă au și zece metri înălțime și ocupă o suprafață considerabilă. 10 SHARES Share Tweet

