Actualitate A început Festivalul Internațional "Marul de Aur" de Florin Stefanescu - Peste 180 de copii, de toate vârstele, dar și adolescenți, se întrec astăzi pe scena Teatrului de Vară "Radu Beligan" în cadrul Festivalului Internațional de Interpretare Vocală "Marul de Aur", ediția a VII-a. Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și face parte din proiectul Bacău-Capitala Tineretului din România. Participanții se întrec pe mai multe secțiuni si pe categorii de vârstă, urmând ca mâine, în cadrul galelor, să afle cine sunt câstigatorii. Duminică, 14 mai, de la ora 10.00 este programată o defilare de la Casă de Cultură pană la satuia lui Ștefan ce Mare unde va avea loc o depunere de flori. Galele vor avea loc de la ora 15.00, la Teatrul de Vară, unde vor concerta maestrul Nicolae Botgros și 30 de instrumentiști din Republica Moldova-Orchestra Natională „Lăutarii din Chisinău, Ion Paladi, Tatiana Jacot, Olga Verbitschi, Patricia Viviane (Brazilia), Rafael Bobeică, Victoria Nikitchenko (Ucraina), Corpul de dansatori din Chișinău, George Cojocarescu, Tudor Turcu, Gabriel Nebunu, Carmen Rădulescu, Ana Dabija, Nina Manolache, s.a.

