Top Story A început Bacău Streetball Challenge de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Turneul de baschet 3×3 Bacău Streetball Challenge aflat anul acesta la ediția a VII-a a debutat în această dimineață în centrul orașului. Însă, din cauza ploii, primele meciuri s-au disputat în sala de la Colegiul “Anghel Saligny”. Imediat după ce vremea s-a îndreptat, turneul a revenit în locul programat inițial, în fața Prefecturii. La acest eveniment se întrec peste 200 de participanți sosiți din toate colțurile țării, aceștia concurând pe categorii valorice și pe diferite paliere de vârstă. Programul de astăzi se va încheia cu un concert Direcția 5, de la ora 21.00, pe o scenă amplasată între Parcul Prefecturii și Hotelul Bistrița. Meciurile de la Bacău Streetball Chalange se vor relua duminică dimineață, urmând ca finalele să se dispute în jurul orelor 16.00. 1 of 22 75 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.