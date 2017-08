Într-una din nopţile trecute, un tânăr de 26 de ani, din comuna Urecheşti, a fost depistat de poliţişti, pe un drum din localitate, în timp ce transporta cu o căruţă un sicriu şi o cruce din lemn. S-a constatat ulterior că acestea fuseseră furate din locuinţa unei femei, din comună, în care ar fi intrat după ce a forţat uşa de acces. Prejudiciul a fost recuperat integral, iar suspectul este acum cercetat penal pentru furt calificat. 27 SHARES Share Tweet

