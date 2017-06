Social A furat o poșetă dintr-o ambulanță de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 13 iunie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au identificat şi depistat o tânără de 22 ani, din Comăneşti, bănuită de comiterea infracţiunii de furt. Tânăra a sustras dintr-o ambulanţă parcată în curtea Spitalului Judeţean Bacău, o geantă aparţinând unei femei de 42 de ani, din localitate. Poliţiştii au recuperat bunul sustras şi l-au predat păgubitei. În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.