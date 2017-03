Social A furat o bicicleta de 1.000 de lei și a vrut să o vânda cu 260 de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 04 martie a.c., în jurul orei 15.00, poliţiştii Postului de Poliție Mărgineni au fost sesizați cu privire la faptul că în cursul aceleiași zile, în jurul orei 14.00, o persoană necunoscută ar fi sustras o bicicletă care se afla parcată în apropierea unei societăți comerciale, din comuna Mărgineni, cauzând un prejudiciu de 1000 lei. În urma activităților desfășurate, polițiștii au reușit, la scurt timp, depistarea în flagrant a unui bărbat de 51 ani, din localitate, în timp ce încerca să vândă bicileta sustrasă unui localnic de 55 ani, în schimbul sumei de 260 lei. Bunul în cauză a fost recuperat și predat părții vătămate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. 0 SHARES Share Tweet

