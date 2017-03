Social A furat 1.000 de lei dintr-o mașină de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 22 martie a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii Secției 2 Poliție Urbană au depistat și reținut un bărbat de 32 ani, din Bacău, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetări a rezultat că în aceeași zi, în jurul orei 12.00, bărbatul în cauză, însoțit de o persoană necunoscută, ar fi spart geamul portierei dreapta față a unui autoturism parcat la intersecția străzilor Bradului cu strada Mioriței, de unde ar fi sustras o geantă tip borsetă aparținând unui bărbat de 27 ani, din comuna Stănișești, în care se afla suma de 1000 lei. Polițiștii au reușit depistarea și reținerea bărbatului în cauză la scurt timp, iar în urma prezentării acestuia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, s-a dispus reținerea pentru 30 de zile. 6 SHARES Share Tweet

