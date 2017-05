Pentru fiecare „rol”, îşi schimba vocea, iar oamenii l-au crezut. Bărbatul mai este cercetat pentru înşelăciuni în alte 9 dosare, cu victime în toată ţara.

L.C., recidivist, în prezent deţinut într-un penitenciar de maximă siguranţă din Dâmboviţa, s-a ales cu un nou dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti. Bărbatul a fost trimis în judecată pentru înşelăciune, în urma unei plângeri făcute, în 2014, de D.D.A., din Oneşti. Aceasta a reclamat că a fost victima unei înşelăciuni prin „metoda premiu”, de care s-ar face vinovat un bărbat care s-a recomandat „directorul general al Romtelecom Bacău”. Inculpatul, aflat după gratii de câţiva ani, este deja celebru pentru metodele de înşelare. „Inculpatul a pus la punct un sistem de obţinere de sume de bani, apelând la întâmplare numere de telefon din reţeaua de telefonie fixă. Se recomanda ca fiind angajat al Romtelecom şi făcea cunoscut persoanelor vătămate că sunt câştigătoarele unor sume de bani consistente şi bunuri, ce reprezentau premii acordate de companie cu ocazia împlinirii a 150 de ani a Romtelecom. Sub pretextul achitării unor impozite, taxe notariale şi taxe pentru definitivarea dosarelor, inculpatul le pretindea persoanelor vătămate să depună sume mari de bani pe numele unor persoane aflate în libertate. Pentru ca acestea să nu aibă timpul necesar pentru a se documenta în legătură cu aşa zisele premii câştigate, inculpatul le pretindea să-i furnizeze numerele de telefon mobil ale acestora, susținând că «regulamentul concursului» îi obliga pe câştigători să păstreze confidenţialitatea câştigului, în caz contrar vor pierde premiul”, se arată în rechizitoriu. Bărbatul le cerea victimelor să nu închidă telefonul fix, să lase receptorul lângă aparat („întrucât sunt monitorizaţi permanent”) şi să nu discute cu nimeni. În acelaşi timp, el îi apela pe cei păcăliţi pe numerele de telefon mobil şi le cerea să le ţină deschise până la depunerea sumelor de bani pretinse. „Pentru a înlătura orice reticenţă din partea persoanelor vătămate şi a le crea convingerea că premiul este real, inculpatul îşi disimula vocea şi pretindea că este directorul Romtelecom, ce le face legătura telefonică cu ofiţerul de poliţie, cu notari publici, precum şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii de telefonie, în numele cărora vorbea, de asemenea, cu vocea disimulată”, explică anchetatorii.

Premiul promis era de 42.000 lei

La fel a procedat şi cu D.D.A din Oneşti. S-a recomandat a fi G.A., director general adjunct al Romtelecom Bacău, şi i-a comunicat că a fost desemnată unicul câştigător al unui premiu de 37.000 lei, acordat cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Romtelecom. Inculpatul i-a spus că, în cazul în care păstrează confidenţialitatea până la momentul ridicării premiului, suma va fi suplimentată până la 42.000 lei, iar pentru ridicarea banilor era nevoie de prezenţa unui notar, a unui avocat, a juristului Romtelecom şi a unui reprezentant al poliţiei. „Inculpatul i-a comunicat că întreaga convorbire este înregistrată de serviciul antifraudă şi pentru confirmare a determinat-o să formeze numărul de la serviciul de urgenţă 112, fără să întrerupă convorbirea şi să ia legătura cu ofiţerul N.D. de la antifraudă Oneşti. Inculpatul s-a dat drept lucrător la dispeceratul SNUAU 112 şi după întrebările preliminare, s-a prefăcut că face legătura cu N.D.. Şi-a schimbat din nou vocea şi a convins-o că vorbeşte în numele ofiţerului N.D., că ştie despre ce este vorba şi că ofiţerul de contact care o va monitoriza se numeşte B.C.. În această situaţie, persoana vătămată i-a confirmat că nu mai are nici un fel de suspiciuni legate de veridicitatea premiului. Fără a întrerupe legătura, inculpatul L.C. s-a prefăcut că-i dă legătura cu notarul G.D., în numele căruia a vorbit tot inculpatul, schimbându-și vocea, făcându-i cunoscut persoanei vătămate că se va ocupa de timbrele fiscale şi judiciare necesare la întocmirea actelor, pentru care trebuie să achite suma de 10.000 lei. Inculpatul a determinat-o, vorbind în numele lui N.D., să depună suma pe numele S.G. de la camera notarilor din Bacău. Inculpatul i-a sugerat să-i comunice agentului bancar că o cunoaște pe S.G. şi că suma reprezintă achitarea unor datorii, iar în cazul în care persoana vătămată dorea ca suma să fie urmărită în circuitul bancar şi recuperată în cazul unei încurcături, mai trebuia să plătească suma de 2.000 lei”, se arată în rechizitoriu. D.D.A a scos bani de la bancă şi a trimis pe numele S.G., prin Western Union, suma de 12.000 lei. Inculpatul a vorbit din nou cu ea, în numele ofiţerului N.D. şi i-a solicitat cifrele de referință de pe formularul de trimitere, pe baza cărora destinatarul poate ridica banii, susținând că are nevoie de această „parolă” pentru blocarea contului până la ridicarea premiului.

A participat şi la o tombolă şi a „câştigat” o maşină

„Pentru a-i crea convingerea obţinerii unui câştig real, inculpatul i-a făcut cunoscut, în numele aceluiaşi lucrător de poliţie, că în locul în care se află va trimite un echipaj de poliţie pentru a o conduce la sediul Romtelecom, unde urma să se întâlnească cu avocatul, notarul şi juristul Romtelecom. În acest moment, profitând de naivitatea persoanei vătămate, inculpatul a mai indus-o în eroare încă o dată comunicându-i că se organizează o tombolă, având ca premii excursii, autoturisme, bani şi electrocasnice, de către Super Bingo Metropolis, în parteneriat cu Romtelecom. I s-a solicitat acesteia să aleagă un număr şi o culoare şi după comunicarea acestora de către D.D.A., inculpatul i-a transmis că este câştigătoarea unui autoturism marca Dacia Duster, putând opta pentru autovehicul sau pentru contravaloarea acestuia, în sumă de 15.000 euro”, se mai precizează în rechizitoriu. Astfel, i s-a făcut legătura cu reprezentanţii showroom-ului Dacia din Bacău, iar inculpatul şi-a schimbat din nou vocea şi s-a dat drept inginerul D.E.. Femeii i s-a cerut de această dată să achite o sumă de bani reprezentând taxe vamale, asigurare Casco pentru 3 ani şi taxa de înmatriculare a maşinii. „Contabilul” de la reprezentanţa Dacia din Bacău i-a comunicat apoi că are de achitat 10.000 lei, iar dacă doreşte autoturismul, acesta urmează să fie trimis la domiciliu pe o platformă în schimbul sumei de 4.500 euro. Banii au fost trimişi tot pe numele S.G. şi, în plus, şi de această dată femeia a optat pentru „securizarea sumei”, serviciu pentru care a mai plătit 2.000 lei. Inculpatul mai este cercetat pentru înşelăciuni în alte 9 dosare, cu victime în toată ţara.

Judecătoria Oneşti l-a condamnat, anul trecut, pe L.C. la 1 an şi 6 luni închisoare, pentru înşelăciune. S-a luat în calcul că inculpatul mai are o pedeapsă de 10 ani închisoare, tot pentru înşelăciune, aplicată de Judecătoria Baia Mare, şi alta de 7 ani şi 195 zile, dispusă de Judecătoria Piteşti, din care a rămas de executat un rest de 5 ani şi 356 de zile. După contopire, a rezultat o pedeapsă de executat de 15 ani, 6 luni şi 356 de zile. În plus, bărbatul a fost obligat să-i plătească victimei D.D.A suma de 24.200 de lei. Curtea de Apel Bacău a constatat, însă, că instanţa de fond a contopit greşit pedepsele, bărbatul având de executat 13 ani, 7 luni şi 21 zile închisoare.