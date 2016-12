Cultura A fost lansat „Calendarul plantelor de leac 2017” de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Stradania muzeografei Ludmila Enescu, de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu", de a aduna informatii despre ierburile de leac folosite in satele bacauane s-a materializat intr-un original „Calendar al plantelor de leac 2017", dar si intr-o expozitie cu desenele realizate pentru astfel de plante de elevii de la Colegiul National de Arta „George Apostu", din Bacau. Expozitia a fost vernisata joi, 15 decembrie, ocazie cu care a fost prezentat si calendarul si au fost oferite autorilor desenelor diplome din partea Complexului muzeal. „Colega noastra Ludmila Enescu – a spus, la vernisaj, seful sectiei Etnografie a Complexului muzeal, Iulian Bucur – a adunat timp de trei ani, de prin sate, de la oamenii locului, informatii despre ierburile de leac. Impreuna cu profesorul Ion Burlacu, de la Colegiul de Arta, a organizat si un veritabil atelier de pictura in care au fost realizate, de elevi din clasele V-VIII, imagini ale plantelor colectate". Desenele au fost expuse pe simezele unei expozitii la Complexul muzeal, iar 13 dintre acestea ilustreaza si „Calendarul cu plante de leac 2017", editat cu sprijinul Asociatiei Betania, in care lânga fiecare imagine a unei plante se afla si un sumar al informatiilor despre aceasta. Ludmila Enescu a intreprins cercetari pentru a aduna cât mai multe informatii despre plantele perene in localitati precum Parava, Sascut, Solont, Ardeoani, Leontinesti, Ungureni, Viforeni, Zlatari si Bibiresti. A aflat amanunte despre pelin, rostopasca, osul iepurelui, ciulini, troscot sau chir, dar mai ales despre cum si unde erau ele folosite ca plante de leac. Astfel de plante erau folosite la tratarea unor afectiuni la animale si in gospodarie pentru dezinfectare si pentru dezinsectie.

