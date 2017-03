A fost inaugurată Fabrica Autoliv de la Onești

Asteptata cu mult interes si emotie, inaugurarea Fabricii Autoliv de la Onesti de luni 6 martie, a adus o mare bucurie in rândul celor care si-au gasit un loc de munca aici. Aceasta bucurie a fost impartasita si de conducerea firmei (care a urat din toata inima angajatilor “bine ati venit”) dar si de autoritatile judetene si locale prezente la evenimentul de inaugurare.

Atmosfera frumoasa si plina de sobrietate in care a fost deschisa aceasta noua fabrica a Onestiului a fost marcata, in hala de productie, de o bucurie deosebita a celor peste 90 de angajati. Cu un surâs in privire, ei au vazut cum razele plapânde de soare ale acestei zile de primavara – in care mai multi picuri de ploaie au prevestit si un frumos curcubeu deasupra Onestiului! – le aseaza in suflet increderea intr-un nou loc de munca si intr-un viitor mai bun pentru familiile lor.

Directorul Autoliv România, Ionel Fierbinteanu a declarat la acest moment festiv:”Am ales Onestiul dupa mai multe investigatii si tot ceea ce ne arata pâna acum spune ca am ales foarte bine! Noi suntem un partener corect si ne bazam pe dumneavoastra. Avem o < > foarte mare in zona Brasov si suntem o firma serioasa, ce creaza incredere pentru viitor. Sa nu uitati nici o clipa ca atunci când pleaca un volan de aici, acesta ajunge la clienti foarte importanti, un volan fiind mai mult decât un produs! Sa aveti atâta daruire si pasiune cât aveau batrânele noastre atunci când coseau ii! Avem nevoie de oameni speciali, ceea ce ne-ati demonstrat! ‘Filozofia’ ce o avem noi este ca noi salvam vieti… Daca altii fac alte subansamble pentru autoturisme, volanele pe care noi le realizam trebuie ca sa fie produse perfecte, Autoliv fiind lider mondial in ceea ce priveste sistemele de siguranta”.

Ionel Fierbinteanu a mai mentionat:”In anul 1997 am pornit de la 45 de angajati. Ne-am dezvoltat mereu aratând ca in România avem oameni competenti, in stare sa faca produse deosebite. Avem 10 fabrici si 2 centre de inginerie si dezvoltare in 6 locatii din tara (la Brasov, Timisoara, Lugoj, Sfântu Gheorghe, Resita si acum la Onesti). Cum va arata fabrica de la Onesti in anul 2020? Asa cum isi vor dori angajatii nostri! Autoliv România este pe locul 27 in < > celor mai bune companii din tara!” Reprezentantul Autoliv Volane Europa a amintit faptul ca “sistemele de siguranta produse confera si asigura echilibru si multifunctionalitate iar la toti angajatii nostri cerem calitate!”

In cuvântul sau primarul municipiului Onesti, Nicolae Gnatiuc a afirmat:”De astazi trebuie ca sa fim mai mândri, pentru ca un investitor serios a hotarât sa faca ceea ce ne doream demult, sa creeze locuri de munca! Exista perspectiva de dezvoltare a acestei fabrici si pentru aceasta trebuie ca sa dovedim ca stim ca sa facem lucruri bune. Sunt sigur ca aceasta afacere va capata noi dimensiuni prin straduinta salariatilor. Autoritatile locale sunt deschise ca sa sustina aceasta firma”. Vicepresedintele Consiliului Judetean Bacau, Marius Gheorghita a transmis salutul presedintelui acestei institutii, Sorin Brasoveanu (care nu a putut participa la inaugurarea fabricii onestene fiind la Bucuresti, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru sustinerea Strategiei de Dezvoltare a judetului Bacau pentru anii viitori).

“In Onesti se intâmpla un lucru bun pentru acest municipiu dar si pentru judetul Bacau si pentru Moldova! Va felicit ca ati ales sa investiti in acest oras, fapt ce da speranta de a trai mai bine! Consiliul Judetean Bacau va sustine mediul de afaceri, pentru a fi deschise si alte fabrici”, a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean Bacau, Marius Gheorghita odata cu urarea ca “aceasta fabrica sa fie < > frumoasa, sanatoasa si productiva”.

La festivitatea de inaugurare a fost relevat faptul ca Onestiul a fost ales pentru a avea aceasta fabrica dupa ce au fost analizate un numar de opt zone din tara si in aceasta alegere a contat foarte mult ca orasul are un specific industrial dar si deschiderea avuta din partea autoritatilor locale. S-a mai precizat ca pâna la sfârsitul acestui an la fabrica Autoliv din municipiul de pe Trotus vor lucra peste 300 de salariati, aici urmând a se produce peste 3000 de volane pe zi. Este de mentionat faptul ca primul volan a fost produs chiar in prima zi, a inaugurarii fabricii, acesta urmând a fi expus intr-o vitrina si ceea ce isi doresc investitorii Autoliv de la angajati este “sa aiba mult spor la munca in fiecare zi!”.