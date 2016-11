A fost inaugurat RMN ul de la Spitalul Judetean Bacau

O noua premiera in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau. De astazi, 8 noiembrie, in unitatea medicala a fost pus in functiune un aparat RMN (rezonanta magnetica- nucleara) in valoare de 1 milion de euro. Banii sunt de la Ministerul Sanatatii, iar contributia de 10% este din partea Consilului Judetean Bacau

Pentru instalarea acestuia, Spitalul Judetean de Urgenta Bacau a mai alocat inca 40.000 de euro pentru amenajarea unui spatiu, in Sectia de Radiologie, la parterul pavilionului Medico – Chirurgical. Aparatul RMN este nou, fabricat in Statele Unite, are garantie si va functiona efectiv pentru bolnavi, incepând cu 21 noiembrie.

De investigatiile RMN vor beneficia toti pacientii internati in spital, pentru ca Spitalul Judetean de Urgenta va incheia pentru acest serviciu un contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, dar si cei care se prezinta in ambulatoriu, in baza unei prescriptii medicale de specialitate.

„Pâna acum, pacientii internati care aveau nevoie de investigatii RMN, le faceau in clinici private, iar plata o faceam noi, ca spital, in jur de 40 – 50 de mii lei lunar. Acum vom fi degrevati de aceasta cheltuiala. In sensul ca investigatia va fi trecuta spre decontare la Casa de Sanatate pe fisa de spitalizare”, a explicat managerul unitatii spitalicesti, Adrian Popa.

La receptia intregii investitii au fost prezente autoritatile locale si judetene – Dragos Benea, fostul presedinte al Consiliului Judetean Bacau, pe vremea caruia a demarat intregul proiect privind aceasta achizitie absolut necesara pentru oras, dar si pentru judet, Sorin Brasoveanu, actualul presedinte al Consiliului Judetean, care a garantat cu aceasta ocazie continuarea investitiilor in Sanatatea bacauana, primarul Bacaului, Cosmin Necula, conducerea spitalului, dar si echipa de medici care vor lucra pe acest aparat.

In prezent, in spitalul bacauan sunt opt doctori specialisti in radiologie, iar inca un dosar de angajare pe aceasta sectie este in curs de finalizare. Conform contractului de garantie, exista un numar limitat de investigatii care pot fi realizate lunar cu acest aparat, respectiv 50 de proceduri, insa daca exista urgente care necesita RMN, numarul nu va fi respectat strict.

Judetul Bacau nu avea un RMN in functiune, desi, oficial, Ministerul Sanatatii cumparase unul, insa acesta fusese destinat Spitalului Municipal. Cum Spitalul Municipal nu a mai fost terminat, RMN-ul nu a mai fost instalat.

„În august 2015 beneficiind de prezența ministrului Sănătății Nicolae Bănicioiu (prezent la semnarea contractului de execuție a secției de Radioterapie), i-am explicat, împreună cu deputatul Cosmin Necula , că la Ministerul Sănătății județul Bacău figurează cu un RMN, deși în realitate, acest aparat zace în subsolul Spitalului Municipal Bacău, nefiind pus la dispoziția băcăuanilor” – povesteste Dragos benea, fostul presedinte al Consiliului Judetean Bacau. „Înțelegând situația, domnul Bănicioiu a susținut și inițiat alocarea finanțării pentru achiziționarea unui nou aparat RMN în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău.”

Este un aparat absolut necesar în investigațiile medicale, pentru care băcăuanii erau nevoiți să meargă în sistemul privat contra unei sume medii de 600 RON.

Valoarea investiției este de peste 1.000.000 euro acoperită 90% de Ministerul Sănătății și 10% de CJ Bacău.

Practic, acest aparat prin valoarea lui medicală și materială este piesa de rezistență de la Ambulatoriul SJU (investiție de 3.7 milioane euro realizată de CJ Bacău din fonduri europene și inaugurată în mai 2015).

RMN – Investigatia prin Rezonanta Magnetica – Nucleara este o procedura de diagnostic imagistic de inalta performanta, minim invaziva, atraumatica si neiradianta. Investigatia RMN foloseste un câmp magnetic cu intensitate mare si radiofrecventa pentru obtinerea imaginilor de inalta rezolutie ale corpului uman, permitând evidentierea leziunilor cu precizie milimetrica.

