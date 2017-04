Social A fost activat Comitetul de deszăpezire: Intervenții pe drumurile din Găiceana, Buhoci, Runc, Buda și Colonești de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Serviciul Public Județean de Drumuri (SPJD) Bacău a activat Comitetul de deszăpezire încă de miercuri, 19 aprilie, și a intervenit imediat acolo unde au apărut probleme. „Pe DJ 252, în pădurea Buhoci, la Răchițeaua, au fost copaci care s-au aplecat și s-au rupt crengi, dar am trimis un operator care taie crengile și curăță carosabilul, declară Lenuța Ardeleanu, directorul SPJD Bacău. Am trimis un autogreder și în zona Izvoru Berheciului-Colonești, unde se circula greu și erau mașini care nu erau echipate corespunzător. Mai avem utilaje în Buhuși-Runc, satul Buda din comuna Poduri și în Găiceana.” Ing. Lenuța Ardeleanu arată că pe drumurile județene se circulă normal la această oră, nefiind probleme deosebite. „Sunt probleme punctuale, pe care le rezolvăm imediat. Monitorizăm toate drumurile din județ și, acolo unde e cazul, acționăm cu rapiditate.” 6 SHARES Share Tweet

