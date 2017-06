Actualitate A fiert apa la Swimathon 2017 de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bazinul de Înot din Bacău a devenit teatrul de operațiuni a celor care și-au dorit din suflet să susțină proiectele înscrise în ediția 2017 a Swimathon, eveniment organizat de Fundația Comunitară Bacău. Întrecerea pe culoarele bazinului s-a desfășurat joi, 15 iunie, în cursa pentru strângerea de fonduri fiind înscrise mai multe echipe care au susținut opt proiecte. „Sport pentru toți” este un proiect care dorește să aducă bucurie și să motiveze 16 copii, înlesnindu-le accesul la educația sportivă prin oferirea de echipamente și crearea unui fond de burse. Un alt proiect, „Junior Journalists” aparține Cercului de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău, gândit ca un laborator de tinere talente, în care să crească o nouă generație de jurnaliști. „Livezi – powered by youth” este un proiect al Grupul de inițiativă din comuna Livezi care și-a propus să resusciteze energia tinerilor și să îi mobilizeze în proiecte și activități menite să-i unească. „Tinerețe pentru bătrânețe” este sloganul sub care, anul acesta, Serviciul de Îngrijire la Domiciliu al Fundației de Sprijin Comunitar dorește să beneficieze de fonduri prin care să poată achiziționa aparatura menită să amelioreze starea de sănătate a celor în vârstă. Adăpostul de zi pentru copiii străzii, Centrul Morcoveață, se bucură de atenția unui proiect inititulat „Valuri pentru Morcoveață” prin care se dorește realizarea unui buget pentru copiii și tinerii din acest centru, scopul fiind strângerea a 20 de pachete, fiecare pachet conținând un minim necesar de alimente și îmbrăcăminte. Amenajarea spațiului din curtea Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău a făcut obiectul unui alt proiect, intitulat „Sari pentru 10 !” prin care se dorește amenajarea unui teren de sport în care elevii școlii să se dezvolte armonios, să crească sănătos și chiar să obțină rezultate mai bune în învățare. Pentru că tot mai mulți bătrâni sunt singuri, copiii și nepoții fiind plecati în alte localități, dar și pentru că sunt mulți copii fără bunici, s-a născut proiectul „Respectăm trecutul, modelăm viitorul!” prin care Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) își propune să aducă aproape bunicii fără nepoți și nepoții fără bunici și să creeze o punte între ei. Obiectivul proiectului este acela de a oferi un cadru organizat unde copiii de școală primară și gimnazială, proveniți din familii sărace, beneficiari ai centrului MOZAIC din cadrul FSC, își vor putea face temele într-un program tip after-school și vor reuși să-și îmbunătățească rezultatele şcolare şi să se integreze social cu ajutorul bunicilor-voluntari. Un ultim proiect pentru care s-a „luptat” în bazin a fost „Vin valuri GROWzave de schimbare!”, un proiect în care se subliniază nevoia adolescenților de a-și depăși limitele și a descoperi pasiunile și despre nevoia de a lucra în echipă, nevoia comunității de a ajuta adolescenți care nu pot avea acces la educație să beneficieze de proiecte de învățare generate de participanții din tabăra GROW. Ca la fiecare ediție Swimathon, și de această dată tribunele Bazinului de Înot au fost arhipline cu susținătorii înotătorilor de ocazie creând o atmosferă efervescentă, dar și o armonie unitară în care s-au susținut cauze nobile și s-au legat prietenii. „Swimathon este un eveniment prin care oferim ONG-urilor și grupurilor de inițiativă oportunitatea de a-și populariza proiectele și de a obține finanțare de la persoane fizice și juridice. Anul acesta am avut opt cauze pentru care au înotat 13 echipe. Ca noutate, este pentru prima dată când am avut o echipă internațională care a susținut proiectul de la Livezi. Le mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în organizarea acestui eveniment.”

Mihai Căprioară, director executiv al Fundației Comunitare Bacău

