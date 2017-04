Justitie A fentat statul şi un furnizor cu peste 350.000 lei de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter D.C.B., fost administrator al unei societăţi comerciale din Tg. Ocna, a fost trimis în judecată, anul trecut, pentru evaziune fiscală şi înşelăciune. Potrivit rechizitoriului, în cursul lunii octombrie 2008, acesta a indus în eroare reprezentanţii unei firme din Oneşti, în momentul derulării unui contract comercial, prin emiterea unor bilete la ordin ce au fost ulterior refuzate la plată, cauzând un prejudiciu în valoare de 336.324,94 lei, ce nu a fost recuperat. În acelaşi timp, în perioada iulie – decembrie 2008, inculpatul nu a înregistrat în contabilitatea societăţii 4 facturi fiscale privind achiziţii de mărfuri de la o firmă din Oneşti, precum şi operaţiunile de revânzare a mărfurilor, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, cauzând un prejudiciu de 22.381 lei, din care 10.231 lei impozit pe profit şi 12.150 lei TVA. „Din cercetări, a rezultat că inculpatul a înfiinţat societatea din Tg. Ocna în anul 2005, desfăşurând activităţi de comerţ cu amănuntul de produse alimentare în magazine specializate, inculpatul D.C.B. ocupându-se singur de întocmirea documentelor justificative, precum şi de organizarea şi conducerea contabilității, pe care o ţinea «în mod primitiv», «după ureche», după cum singur recunoaşte, deşi nu avea nici cele mai elementare cunoştinţe de contabilitate în acest sens. Inculpatul a desfăşurat relaţii comerciale cu diverşi furnizori de la care achiziţiona produse alimentare, dar şi ţigări, băuturi alcoolice, pe care ulterior le revindea micilor comercianţi. În cursul anului 2008, datorită nepriceperii în derularea actelor de comerţ, dar şi a intrării în incapacitate de plată, inculpatul a început să aibă dificultăţi de achitare a mărfurilor achiziţionate, luând decizia de a continua aprovizionarea cu mărfuri, însă de această dată eliberând în schimbul achiziţiilor bilete la ordin, deşi avea cunoştinţă că nu va mai avea posibilitatea financiară de a le achita”, spun procurorii. Mărfurile le-a revândut ulterior pe piaţa neagră, susţin anchetatorii, „înţelegând că declararea acestor venituri ar fi atras în sarcina sa şi obligaţii fiscale”. „La momentul la care întocmeam facturi fiscale pierdeam mereu bani, pentru că L. (revânzătorul mărfurilor) vindea mereu cu preţ mai mic decât cumpăram.” – declaraţia inculpatului din februarie 2016. Pentru aceste fapte, bărbatul are deja o condamnare definitivă dată în 2011, de 2 ani închisoare, cu suspendare. Infracţiunile au fost comise în aceeaşi perioadă, astfel că Tribunalul Bacău a anulat prima condamnare, a contopit pedepsele, rezultând o pedeapsă de 3 ani, 6 luni şi 20 zile închisoare. Inculpatul a fost obligat să suporte şi prejudiciile cauzate. Dosarul se judecă acum la Curtea de Apel. 0 SHARES Share Tweet

loading...