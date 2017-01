Actualitate A crescut plafonul pentru vârstnicii care beneficiază de abonamente la transportul public de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La 1 ianuarie 2017, a intrat în vigoare o majorare a punctului de pensie cu 5,25 la sută. Aceasta ar atrage după sine şi o modificare a numărului vârstnicilor care beneficiază de abonamente pe mijloacele de transport în comun, în sensul în care unii nu s-ar mai încadra să beneficieze de gratuitate. Pentru ca în continuare cât mai mulţi pensionari să primească abonamente gratuite sau legitimaţii de călătorie subvenţionate, în şedinţa de Consiliu Local de vineri, 20 ianuarie, s-a aprobat creşterea plafonului de la 1050 de lei brut, cât este în prezent, la 1106 lei. Astfel, toți cei aproximativ 10.000 de pensionari vor avea în continuare facilitatea la transportul în comun. „Ne dorim ca, în continuare, pensionarii să se bucure de acest drept. Dacă nu s-ar fi luat această hotărâre, 600 de pensionari din Bacău nu s-ar mai fi încadrat în barem și nu ar mai fi beneficiat de abonamente de transport în comun. De regulă, la fiecare început de an se face această modificare a punctului de pensie şi apoi facem şi noi rectificarea prin hotărâre de consiliu local”, a declarat Daniela Pozînărea, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Bacău. Până acum, beneficiau de abonamente gratuite pensionarii la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate, cei anticipat, anticipat parţial, cei cu pensie de urmaş care au împlinit vârsta de 60 de ani, cu venituri din pensii mai mici sau egale cu 1050 de lei brut. Toți aceștia pot ridica gratuit legitimaţii de călătorie subvenţionate de Primăria Bacău şi societatea Transport Public, valabile trei luni de zile, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din strada Ștefan cel Mare. Persoanele cu pensia peste 1106 lei pot ridica abonamentele valabile trei luni contra sumei de 53 de lei de la casieriile societății Transport Public SA. 46 SHARES Share Tweet Articolul precedent Licitațiile la drumurile de mare viteză, deblocate Articolul următor Hublou / Nu există țară pentru bătrâni?

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.