Cultura A apărut Revista ATENEU, ediţia 572, aprilie 2017 de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Trei pagini din actuala ediţie a Revistei Ateneu sunt rezervate unui trist eveniment: a trecut în nefiinţă scriitorul băcăuan George Bălăiţă (n. 17aprilie 1935, Bacău – d. 16 aprilie 2017, Bucureşti), unul dintre prozatorii clasici ai literaturii române contemporane. După finalizarea studiilor, lucrează ca desenator tehnic, profesor suplinitor şi instructor metodist, iar în 1964, este printre iniţiatorii seriei noi a Revistei Ateneu, alături de Radu Cârneci, care devine primul redactor şef al revistei. Debutează publicistic în Luceafărul, iar editorial, în 1964, cu volumul de proză scurtă Călătoria. Din 1979 se mută la Bucureşti ca secretar al Uniunii Scriitorilor, iar în 1980 este numit director al Editurii Cartea Românescă. Publică romanul de succes ”Lumea în două zile” (1975), „Ucenicul neascultător” (1977), „Nopţile unui provincial” (1983), „Învoiala” (2016). La înmormântarea de la Cimitirul „Bellu” au rostit discursuri Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor, Petru Cimpoeşu, scriitor băcăuan, şi Rodica Lăzărescu. Din partea Revistei Ateneu a participat conf. univ. dr. Ioan Dănilă, recent cooptat în redacţia revistei băcăuane. Sunt înserate în revistă discursurile de adio ale acad. Nicolae Manolescu şi scriitorului Petru Cimpoeşu, un jurnal semnat de poetul Leo Butnaru, note şi poezii semante de Radu Cârneci şi Cristina Cîmpeanu, la care se adaugă o cronică – analiză semnată de prof. Vasile Spiridon, „Învoiala cu soarta”, care are ca subiect cele mai importante creaţii ale scriitorului George Bălăiţă. Cornel Galben semnează o biografie exaustivă a scriitoarei Gabriela Adameşteanu, născută la Tg. Ocna, pe 2 aprilie 1942, Ioan Dănilă publică un interviu cu scriitorul Vasile Ghica, cel mai cunoscut autor de aforisme din România, la rubrica cogito, Ion Fercu continuă căutările „Prin subteranele dostoievskiene”, semnalând de asemenea serialul „Rilke. Din avatarurile biografiei interioare”, semnat de prof. dr. Gheorghe Iorga. Ştefan Radu publică rar, dar când se hotărăşte aduce în revistă prospeţimea şi frumuseţea reportajului, gen aproape dispărut de prin revistele literare. De data aceasta, Radu a fost pe insula Madeira, din Portugalia, de unde vine încărcat de emoţie, istorie şi „Poveşti cu piraţi, regi şi fotbalişti”. Revista ATENEU se distribuie şi prin reţeaua de difuzare a presei a societăţii DEŞTEPTAREA. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.