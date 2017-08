Astăzi, 16.08.2017, în jurul orei 11.00, doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău aflați în timpul liber, aflându-se în zona centrală a municipiului Bacău, au observat un bărbat care amenința cu un pistol o femeie și o lovea peste față; aceștia au intervenit imediat, l-au imobilizat și au chemat la fața locului echipa de intervenție din cadrul unității. În acest interval de timp victima a fugit de la fața locului, în continuare desfășurându-se activități pentru găsirea și identificarea acesteia. Jandarmii din cadrul echipei de intervenție l-au condus pe făptuitor la sediul unității; acesta avea asupra sa un pistol de airsoft, cu aer comprimat precum și bile de plastic. În urma desfășurării cercetărilor și a efectuării activităților operative specifice, pe numele bărbatului (Nelu T. de 48 de ani din municipiul Bacău) a fost întocmit dosar cu acte de constatare sub aspectul comiterii a două fapte cu caracter penal, respectiv tulburarea ordinii și liniștii publice și nerespectarea regimului armelor și munițiilor; dosarul a fost predat organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale. Pentru că era vorba de un pistol neletal, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, cercetările continuând pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului. 29 SHARES Share Tweet

