Sport 90 de medalii și 8 trofee pentru sportivii băcăuani Înot/ Cupa Bistriței ediția a VIII-a de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bazinul de Înot din Bacău a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute cea de-a VIII-a ediție a Cupei Bistriței la înot, eveniment organizat și susținut de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern și Primăria Municipiului Bacău. Competiția a fosat structurată pe două reuniuni (cumulate) desfășurate vineri, 12 mai, și sâmbătă, 13 mai, pe culoarele bazinului băcăuan întrecându-se sportivi născuți între anii 2002 și 2010, dar și mai mici. La startul Cupei Bistriței s-au aliniat 271 de sportivi de la 15 cluburi din Iași, Fălticeni, Galați, Constanța, Piatra Neamț, București, Gura Humorului, Suceava, Moinești și Bacău. Orașul nostru a fost reprezentat de 4 cluburi: CS Nautica – 81 de sportivi, Liceul cu Program Sportiv (LPS) – 8 participanți, Sport Club Municipal (SCM) – 23 de concurenți și CS Știința Municipal (CSȘM) – 17 înotători. Astfel, Bacăul a avut în total 129 de sportivi, și dacă îi adăugăm și pe cei de la CS Speed Moinești – 13 concurenți, rezultă că județul Bacău a avut la acest eveniment 142 de participanți, adică mai mult de jumătate din numărul total de înotători înscriși la această ediție a Cupei Bistriței. Rămânând în zona statisticilor, din cele 174 de medalii și 12 trofee, 90 de medalii și 8 trofee au fost adjudecate de sportivii băcăuani. Dintre cele 90 de medalii, 36 au fost de aur, 27 de argint și 19 de bronz, plus cele 8 medalii aferente titlurilor câștigate la general. Dacă lista căștigătorilor băcăuani, pe probe și categorii de vârstă o puteți afla de pe site-ul nostru, www.desteptarea.ro, în continuare vă prezentăm câștigătorii Cupei Bistriței, după cumularea punctelor: Categoria Open Masculin – Ștefan Cozma, CSȘM Bacău; Categoria Open Feminin – Ana Sicoe, SCM Bacău; Categoria 2006 Masculin – Carol Cojocaru, CS Nautica și Rareș Hriscu, LPS Bacău (ambii la egalitate de puncte); Categoria 2006 Feminin – Aurora Chițac, Gura Humorului; Categoria 2007 Masculin – Darius Onișoru, Iași; Categoria 2007 Feminin – Maria Preotu, București; Categoria 2008 Masculin – Luca Artenie, CS Nautica și Rareș Pricopie, Iași (la egalitate de puncte); Categoria 2008 Feminin – Ingrid Ștefură, CS Nautica; Categoria 2009 Masculin – Robert Banu, CS Nautica; Categoria 2009 Feminin – Maya Ionescu, Constanța; Categoria 2010 Masculin – Rareș Radu, CS Nautica; Categoria 2010 Feminin – Sofia Maftei, Fălticeni. Căștigătorii Cupei Bistriței au primit trofee, medalii și diplome, dar și câte un voucher din partea sponsorului principal, TYR. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.