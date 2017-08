Polițiștii din Bacău cercetează 5 persoane care ar fi obținut 12.650 de lei şi 9000 de euro prin metoda ,,accidentul”, de la 3 părţi vătămate. La data de 11 august a.c. , polițiști din cadrul Poliţiei municipiului Bacău au reţinut două persoane, respectiv doi bărbați, de 31 de ani, respectiv 32 de ani, ambii din comuna Sascut pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prin metoda ,,accidentul”. În cadrul activităților desfășurate, la data de 4 august a.c., polițiștii au prins în flagrant delict o tânără, de 30 de ani, în timp ce ridica suma de 2050 de lei de la una dintre persoanele vătămate. Tânăra a fost reţinută de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore şi, ulterior a fost prezentată Judecătoriei Bacău, care a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru o perioadă de 30 de zile. Din cercetări a rezultat că, doi bărbaţi, unul de 32 de ani şi unul de 28 de ani, aflaţi într-o unitate de detenție, ar fi apelat telefonic persoanele vătămate, pe care, prin atribuirea de calităţi mincinoase, le-ar fi indus în eroare, determinându-le să plătească sume de bani unor persoane care se prezentau la domiciliul acestora. Bărbatul de 32 de ani ar fi convenit cu cei doi să tăinuiască sumele de bani obţinute de aceştia prin comiterea de infracţiuni de înşelăciune prin metoda accidentul. Sumele cu care au fost prejudiciate persoanele vătămate au fost ridicate de femeia de 30 de ani, transportată la domiciliile acestora de bărbatul de 31 de ani. În această modalitate, cei în cauză ar fi obținut de la trei persoane, două din municipiul Bacău şi una din comuna Nicolae Bălcescu în total 12.650 de lei şi 9000 de euro. 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.