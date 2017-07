Echipa Crucii Roșii, filiala Bacău, a distribuit vineri, 28 iulie 2017, pachetele alimentare pentru cele 80 de persoane vârstnice aflate în evidența noastră. Reamintim faptul că în fiecare an, prin Centrul de îngrijiri la domiciliu “Deschideți o ușă”, încercăm să susținem un număr cât mai mare de persoane vârstnice aflate în situații extreme de dificile. Proiectul este finanțat prin Legea 350 de către Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local Bacău și de Crucea Roșie Bacău, prin Banca de alimente și contribuțiile 2%. Pe lângă distribuția de pachete alimentare, ce conțin carne, orez, ulei, mălai, făină, conserve, dulceață, paste, dulciuri, etc, angajații noștri se deplasează la domiciliul vârstnicilor pentru a ajuta la curățenie, pentru a plăti diferite utilități, pentru face cumpărăturile sau pentru a petrece timp împreună. “Ne bucurăm că și anul acesta avem posibilitatea să susținem, cu ajutorul Consiliului Local Bacău, un număr de 80 de bunici. Din păcate, sunt foarte multi vârstnici singuri și foarte săraci, care au nevoie de ajutor”, a declarat Dan Marcel Babliuc, directorul Crucii Roșii Bacău. Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, este furnizor autorizat pentru acordarea îngrijirilor socio-medicale și pentru acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu. În această calitate, deservim o gamă largă de beneficiari – persoanele vârstnice, pe cei care au ieșit recent din spital, bolnavi cronici, persoane cu dizabilități. Activitatea de îngrijire la domiciliu este realizată cu ajutorul personalului specializat: îngrijitoare la domiciliu cu certificare în acest sens, în urma absolvirii de cursuri în domeniu, asistent medical și, după caz, medic. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.