Social 8 Martie a adus imbraţişări, urări, felicitări şi flori la Inspectoratul de Jandarmi de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ziua de 8 Martie a oferit jandarmilor bacăuani prilejul de a-şi exprima respectul si preţuirea pentru cele care le sunt aproape, in calitatea lor de colege, mame, sotii, prietene. Astăzi, 8 martie 2017, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, într-un cadru festiv, doamnele şi domnişoarele au fost felicitate de conducerea unităţii şi colegi, au primit flori şi felicitări, ca semn al recunoaşterii şi aprecierii activităţii pe care o desfăşoară . Transmitem, cu acest prilej, în această zi deosebită, tuturor doamnelor, domnişoarelor, gânduri bune, implinrea tuturor dorinţelor, realizari in plan personal si profesional.

O primavară minunată, plină de speranţe si bucurii ! 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.