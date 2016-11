8.500 de bacauani s-au vaccinat antigripal

– DSP Bacau a primit de la Ministerul Sanatatii si a doua transa de vaccin antigripal, de 3.000 de doze – anul trecut, in judet, s-au inregistrat 16 cazuri de gripa

Campania de imunizare impotriva gripei, care se va derula pe toata perioada sezonului rece 2016-2017, a inceput in judetul Bacau in urma cu o luna, iar cele 10.000 de doze de vaccin antigripal, trimise de Ministerul Sanatatii la Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau, in prima transa, aproape ca s-au epuizat, dar stocul a fost deja suplimentat.

„La nivelul judetului Bacau, incepând cu 24 octombrie 2016 si pâna la ora actuala, s-au vaccinat antigripal 8.500 de persoane. S-a primit si o a doua transa de 3.000 de doze de vaccin”, a declarat Anda Dumitrescu, purtator de cuvânt la DSP Bacau.

Pentru aceasta iarna, specialistii de la DSP Bacau au estimat un necesar de 25.000 de doze de vaccin antigripal, asa ca Ministerul Sanatatii va trebui sa mai trimita in teritoriu si alte transe pentru ca bacauanii vulnerabili in fata bolii sa se poata imuniza. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, grupele de populatie pentru care se recomanda vaccinarea antigripala sunt persoanele cu vârste cuprinse intre 6 luni si 64 de ani, care sunt in evidentele medicilor cu afectiuni cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm, cele cu virusul imunodeficientei umane, persoanele obeze, gravidele, iar vaccinarea se face gratuit prin cabinetele medicilor de familie.

Imunizarea este insa indicata si pentru angajatii din spitale si unitati sanitare ambulatorii ori cei din institutiile de ocrotire a batrânilor sau copiilor. Iarna trecuta, in judetul Bacau au fost confirmate 16 cazuri de gripa, dintre care 13 cazuri au fost de gripa sezoniera, fara a se inregistra vreun deces din aceasta cauza. La nivel national au fost peste 1.500 de cazuri de gripa, iar 108 persoane au murit din cauza virusului gripal.