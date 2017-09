S-a tras linie finală în ceea ce privește ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți în școlile și colegiile/liceele băcăuane. În urma deciziilor luate în Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău s-a stabilit cine va conduce unitățile de învățământ în noul an școlar. Pentru că nu toți au luat concursul de ocupare a acestui post, printre directorii și directorii adjuncți care vor avea astfel de funcții sunt 54 numiți cu detașare în interesul învățământului. 36 dintre ei sunt pe funcții de director, iar 17 sunt pe director adjunct. Pentru un alt caz, al unui director de la un liceu din Onești, s-a decis delegarea de atribuții. Nouă dintre directorii „detașați”, atât pe funcția de director, cât și cea de director adjunct, sunt în municipiul Bacău, doi în Moinești, doi în Onești, doi în Buhuși, trei în Dărmănești, unul în Slănic Moldova, unul în Tg. Ocna, iar restul în mediul rural, în comune precum Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Căiuți, Cașin, Cleja, Dofteana, Ghimeș-Făget, Glăvănești, Gura Văii, Helegiu, Hemeiuș, Huruiești, Itești, Lipova, Măgura, Negri, Nicolae Bălcescu, Oncești, Parava, Parincea, Pârjol, Răcăciuni, Roșiori, Sănduleni, Scorțeni, Tg. Trotuș, Ungureni, Urechești, Valea Seacă și Zemeș. Până acum, două concursuri Pentru ocuparea acestor posturi, până acum s-au organizat și două concursuri, sub directa supraveghere a Ministerului Educației. Unul s-a desfășurat în toamna anului trecut când au luat examenul 148 de candidați (107 pentru funcția de director, respectiv 41 pentru funcția de director adjunct). Un al doilea concurs a avut loc în această vară, lunile iunie – august, unde s-au înscris 79 de candidați care au depus 92 de cereri, pentru funcțiile de director și director ajunct vacante. Pe unele posturi au fost două sau trei înscrieri, dar au fost și candidați care s-au înscris atât pentru ocuparea funcției de director, cât și pentru director adjunct, la aceeași unitate de învățământ, iar alți candidați și-au depus dosarele la două sau chiar trei școli, pe ambele funcții. Au promovat, în această etapă, alți 43 de candidați (27 directori și 16 directori adjuncți). Prof. Ida Vlad, inspector școlar general adjunct ISJ Bacău, a explicat că au putut fi numiți cu detașare în interesul învățământului pe locurile vacante și candidații care au participat la cele două runde de concurs, dar nu au promovat, și candidații care au participat, dar au promovat numai una sau două dintre cele trei probe de concurs, dar și cei care nu au participat, dar au fost interesați să ocupe un astfel de post. Mandatul directorilor care au luat concursul este de 4 ani, însă al celor numiți prin detașare este valabil doar pentru anul școlar în curs. În total sunt 245 de funcții de conducere în toate instituțiile de învățământ preuniversitar băcăuane, 110 în mediul rural și 135 în mediul urban. Dintre acestea, 171 sunt ocupate de directori, iar 74 de directori adjuncți. 0 SHARES Share Tweet

