Marti, un grup de 50 de elevi de la Colegiul National de Arta „George Apostu” si profesoarele Livioara Petrescu si Alida Isaic au vizitat Penitenciarul Bacau cu ocazia Zilei Nationale de Educatie in Penitenciare, un proiect organizat la nivelul tuturor unitatilor de detentie prin Serviciul de Educatie. „Elevii prezenti au vizitat sediul Penitenciarului Bacau pe tronsonul aprobat, respectiv capela, o sectie de detinere, cluburile în care se deruleaza activitati cu detinuti, au purtat discutii interactive cu trei persoane private de libertate clasificate în regim închis si semideschis, dar si cu personalul din sectorul educatie si operativ desemnat”, a declarat insp. pr. Madalina Matasaru, purtator de cuvânt la Penitenciarul Bacau. Adolescentii au aflat care este rolul fiecarui sector de activitate, care sunt motivele care duc la savârsirea infractiunilor, cum este viata din spatele gratiilor. Astfel de activitati de prevenire ii ajuta pe tineri sa inteleaga mai bine importanta respectarii legiilor dar si care sunt consecintele greselilor care se pedepsesc cu inchisoarea. 42 SHARES Share Tweet

